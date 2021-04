2









La Juventus scende in campo nella giornata di oggi: appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo, dove i bianconeri affronteranno l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nel trentunesimo turno dell'attuale campionato di Serie A.



La gara si disputerà alle ore 15 e sarà diretta dall'arbitro Daniele Orsato di Schio.



DOVE VEDERLA - La partita sarà visibile sulle piattaforme Sky e sui canali Sky Sport Serie A HD, Sky Calcio 1 HD, oltre chiaramente ai servizi streaming con NOW TV.



LE SCELTE - Pirlo ha confermato l'assenza di Cristiano Ronaldo: in attacco, scelte certe per Andrea Pirlo, che lancerà nuovamente dal primo minuto Paulo Dybala al fianco di Alvaro Morata. Da Cuadrado ai centrali di difesa, qualche dubbio però resta. Ecco nella gallery dedicata la probabile formazione della Juventus.