Giornata numero 34 di Serie A TIM: laè di scena a Bergamo, al Gewiss Stadium. I bianconeri affrontanoper quello che è un vero e proprio scontro diretto per la partecipazione alla prossima Champions League. Al momento, la Juve è infatti terza, a quota 63 punti: è stata raggiunta dall'Inter e si ritrova il Milan ad appena due lunghezze. L'Atalanta, per ora, è ferma a 58, al sesto posto.Il match sarà visibile su DAZN in diretta streaming e sui canali di Sky Sport. Calcio d'inizio alle 12.30.Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling Jr, Di Maria, Milik