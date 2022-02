Venticinquesima giornata di Serie A TIM: la Juventus affronta l'Atalanta al Gewiss Stadium, in una partita determinante - "ma non decisiva", ha detto Allegri - per la rincorsa al quarto posto e dunque a un posto nella prossima edizione della Champions League. La Juve arriva dal doppio successo in campionato (Verona) e Coppa Italia (Sassuolo); l'Atalanta invece da due sconfitte: il Cagliari in Serie A e la Fiorentina ai quarti di Coppa.



DOVE VEDERE LA PARTITA - Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN. Su IlBianconero.com, diretta testuale, pagelle e commenti.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Allegri dovrebbe schierare nuovamente il suepr tridente, per Gasperini scelte obbligate, dettate da alcune assenze specifiche. Guarda la gallery dedicata.