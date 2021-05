A differenza del campionato, la Juventus sarà padrona del proprio destino quando stasera affronterà l’Atalanta in finale di Coppa Italia, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una chance da sfruttare, che consentirebbe a Pirlo di mettere in bacheca il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa e riscattare la sconfitta della scorsa estate, contro una squadra, quella di Gasperini, che non ha mai vinto il trofeo in questione.



DOVE VEDERLA – La finalissima avrà inizio alle ore 21 e sarà visibile su Rai Uno, mentre in streaming basterà accedere alla piattaforma Raiplay



