Si torna in campo, per un altro big match. C'è l'sulla strada della, che nel tardo pomeriggio di oggi sarà di scena al Gewiss Stadium per un match delicato contro una delle potenziali rivali per i primi posti della classifica. E Massimilianodeve pure fare i conti con la prima "emergenza" stagionale dovuta a problemi fisici, che in questo caso interessa l'attacco: out, infatti, sia Dusan Vlahovic che Arek Milik, quest'ultimo protagonista nel turno infrasettimanale contro il Lecce. Fischio d'inizio a Bergamo alle 18.00.La partita, valida per la settima giornata di Serie A, sarà in onda come di consueto su DAZN. Ve la racconteremo in diretta anche qui su ilBianconero, con ampio pre e post partita, commenti e analisi a caldo.- Scorri nella gallery per le possibili scelte dei due allenatori.