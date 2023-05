Vittoria pesantissima, vittoria bella e importante, vittoria da Juve. Due a zero sull'Atalanta, a Bergamo, e dopo un mese complesso i bianconeri tornano a farsi sentire. Decidono Iling Jr, al primo gol, e Vlahovic, che sommerso dai cori razzisti ha risposto con il gol.Tutti i voti qui:Una parata, decisiva. Poco lavoro per lui, che ha solo dovuto rimettere i palloni in campo dal fondo o preoccuparsi di un paio di uscite, poi all'improvviso la punizione di Koopmeiners, ma lui c'è.Perfetto sul mancino di Muriel, chiusura che vale tantissimo. Il resto è la solita partita di un giocatore diventato più che affidabile.La lotta è di quelle durissime contro un Duvan Zapata tornato ai suoi livelli, ma lui tiene sempre botta.- Parte con il piglio giusto, difende tanto e con attenzione, si perde nei soliti difetti e in qualche sbavatura di troppo.Più bravo a contenere che ad attaccare, ma comunque positivo.- Un bell'inizio, poi cala, ma il pallone con lui è al sicuro e ha già la maturità per cercare con tranquillità la giocata giusta.E' un motore che borbotta ancora un po', con i carburatori sporcati dalla lunga sosta, ma la qualità è purissima e la cilindrata alta. Piano piano sta ritrovando i giri giusti.Marcato a uomo e a tutto campo dà battaglia. Poco nel gioco, ma chiude tutti i varchi.- Bene nel primo tempo, molto bene nel secondo fino al vantaggio della Juve, tra recuperi, strappi e corse, poi nel finale gigioneggia un po'. E' bravo ad offrire a Vlahovic il pallone del 2-0, fallito.- Recupero e gol, il primo, alla prima da titolare. Sfrutta la sua occasione alla grande, semplicemente ottimo.Partita di qualità, quasi sempre con l'idea giusta. Non riesce ad incidere con gol e assist, ma senza dubbio torna a splendere un po'.- Lontano dalla sua versione migliore, comunque consegna a Vlahovic il pallone del 2-0.- Lotta in mezzo a tre, ci prova una volta di testa, ma in generale la becca poco.Lavora bene con il pallone, ma fallisce il colpo del 2-0, che questa volta era molto invitante. I cori razzisti nel finale lo innervosiscono, poi arriva il gol: bellissimo, liberatorio. La risposta migliore ai razzisti, tutti in silenzio.Vittoria che vale più di tre punti. Vittoria arrivata grazie alla rivelazione di giornata, schierata da Max quasi a sorpresa. Ora è secondo posto, da difendere fino a fine anno, perché adesso dipende solo dalla Juve. E ora arriva l'Europa League.Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 5.5, Djimsiti 5.5, Scalvini 6.5; Zappacosta 6.5, de Roon 6, Ederson 5 (dal 4’ s.t. Boga sv (dal 20’ s.t. Soppy 5)), Maehle 6; Koopmeiners 6, Pasalic 5.5 (dal 15’ s.t. Muriel 6.5); Zapata 6.5. Allenatore Gian Piero Gasperini 5