Un punto guadagnato per come si era messa la partita, Due punti persi per una prestazione maiuscola e le tante occasioni create, per cui la Juventus avrebbe meritato qualcosa in più. Ieri sera, contro l'Atalanta, una delle migliori prestazioni stagionali della squadra di Allegri, con tante individualità che si sono messe in luce, mentre altri hanno diviso i giudizi degli addetti ai lavori.



