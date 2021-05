1









La Juve vince e festeggia. Mette a tacere un po' di voci scomode e per qualche ora dimentica l'annata difficile, vissuta con qualche scivolone di troppo. Certo, ha ancora un pezzo fondamentale di stagione da giocarsi nei prossimi 90' a Bologna, ma gli ultimi 180' (Inter e Atalanta) hanno dato un sorriso in più. Una partita, quella di ieri sera, aperta a varie letture e con voti molto diversi sui diversi quotidiani. Ne è l'immagine Ronaldo, raccontato in maniera differente. Gazzetta scrive: "Partita strana: vede pochi palloni, resta isolato e non può mai calciare. In compenso quando ha un secondo d'aria, trova Chiesa col tacco: quasi assist". Mentre di lui Tuttosport dice: "Crea scompiglio in area in occasione del vantaggio di Kulusevski. S'inventa un colpo di tacco tanto bello quando efficace che libera Chiesa in area lasciando a bocca aperta i 4300 tifosi sugli spalti. Freddo e intelligente nel finale quando rinuncia a tirare (e a segnare) rifugiandosi dalla bandierina".



