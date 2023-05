In casa Juve la nuova settimana che porterà all'andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia, inizia nel migliore dei modi dopo il successo a Bergamo con l'Atalanta.oltre ovviamente alla scommessa Iling Junior che ha funzionato alla grande.Tanti voti alti, compreso quello del tecnico e in particolare i principali quotidiani sportivi hanno premiato il lavoro della difesa, che ha resistito anche nei momenti di grande sofferenza. Pochissime insufficienze, una di queste a centrocampo mentre anche Milik e Di Maria non convincono del tutto. Di seguito le pagelle dei giornali.Allegri (7); Sczesny (6,5), Danilo (6,5), Alex Sandro (6), Rugani (6,5), Cuadrado (6), Fagioli (5,5), Locatelli (6,5), Rabiot (6,5), Iling Junior (7), Di Maria (5,5), Milik (5,5), Pogba (6,5), Vlahovic (6,5), Chiesa (6).Allegri (7); Sczesny (6,5), Danilo (7), Alex Sandro (7), Rugani (7), Cuadrado (6,5), Fagioli (5,5), Locatelli (6), Rabiot (6,5), Iling Junior (7,5), Di Maria (6,5), Milik (6), Pogba (6), Vlahovic (7), Chiesa (6,5).Allegri (7); Sczesny (7), Danilo (7,5), Alex Sandro (6,5), Rugani (6,5), Cuadrado (7), Fagioli (6), Locatelli (6,5), Rabiot (7), Iling Junior (7), Di Maria (6), Milik (6), Pogba (6), Vlahovic (7), Chiesa (6,5).