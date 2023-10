La Juve ha preferito non prenderle, e allora il bicchiere di Allegri sarà senz'altro mezzo pieno. Eccolo,e ci vuole pure un bacio per la fortuna, che è stata magnanima per le indecisioni finali. La squadra bianconera non ha mai meritato la vittoria, ma allo stesso tempo difficilmente si può parlare di una prestazione da ko. Anzi.Si è giocato. Si è rischiato. Si è fatto quel poco che basta a strappare un buon pareggio, per la classifica e per il morale. Che lascia una sensazione definitiva: questa, per tutti, era una gara da non perdere. E non da provare a vincere. Solo il tempo indicherà quanto peserà questo mancato coraggio.