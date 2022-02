di Andrea Menon

Un pari arrivato all'ultimo secondo. Danilo riprende l'Atalanta in vantaggio con il missile di Malinovskyi con un colpo di testa e la Juve si prende un punto meritato. Allegri sorride, perché la Juve crea, gioca e a tratti convince, poi non concretizza e subisce un gol che è come una doccia fredda. Poi la riacciuffa e questo non può che far bene al morale.



Atalanta-Juve, le PAGELLE: Danilo salva tutto, Vlahovic a vuoto. E Szczesny...



TUTTI I VOTI NELLA NOSTRA GALLERY.