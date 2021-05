Il gol di Kulusevski ha fatto saltare tutta la panchina della Juventus, Andrea Pirlo compreso. Non capita spesso di vedere l'allenatore bianconero lanciarsi in campo verso il capannello di giocatori che erano andati ad abbracciare lo svedese. Stavolta l'ha fatto anche lui, come riporta la Rai, e per una volta si è lasciato andare. Segno dell'importanza di questa partita, per il suo futuro e per la stagione della Juve.