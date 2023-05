E' il signora fischiare l'inizio del lunch match odierno al Gewiss Stadium, tra. Di seguito la designazione completa:ATALANTA – JUVENTUS h. 12.30DOVERIBERTI – COLAROSSIIV: LA PENNAVAR: MARINIAVAR: VALERI33' - Altra situazione per il Var, doppio tocco di mano nell'area bianconera ma per il Var é tutto regolare30' - Forti proteste dei bergamaschi: tiro di Zapata deviato da Locatelli. Presunto fallo di mani controllato dal Var, non c'é fallo15' - Milik atterrato al limite dell'area, anche in questo caso Doveri lascia correre11' - Pestone di De Roon su Fagioli nell'area bergamasca. Il contatto é netto, ma il direttore di gara lo valuta come contrasto casuale di gioco