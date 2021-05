. Insieme a lui, i guardalinee Passeri e Costanza con Di Bello quarto uomo; al Var c'è Valeri, assistito dall'Avar Vivenzi.- RipartitiSul gol del pareggio dell'Atalanta ci sono timide proteste da parte dei giocatori della Juve per un contrasto tra Freuler e Rabiot: lo svizzero interviene su Rabiot che finisce a terra, poi Malinovskyi affonda Buffon. Anche in questo caso l'arbitro assegna il gol dopo un silent check del Var.Ammonito De Ligt che ha bloccato una ripartenza dell'Atalanta atterrando Zapata: giallo per il fallo tattico, non per la durezza dell'intervento.- Giallo a Malinovskyi per una trattenuta a Rabiot che stava ripartendo.- Al momento del gol di Kulusevski sono scattate le proteste dei giocatori dell'Atalanta per un intervento di Cuadrado su Gosens dal quale è partita l'azione del vantaggio bianconero: il colombiano entra in scivolata sull'avversario, prendendo prima il pallone e poi la caviglia sinistra di Gosens. Breve check col Var e gol convalidato.Il primo giallo del match è per Chiellini che entra a gamba tesa su Pessina: il capitano della Juve prende il pallone, ma poi travolge l'avversario.Pessina finisce a terra in area bianconera e chiede il rigore per l'intervento di Rabiot: mentre l'ex Verona stava controllando il pallone a centro area, il francese ha contrastato l'avversario. Episodio dubbio, ma il Var non è intervenuto applicando il protocollo secondo il quale questi contatti non vanno mai rivisti.Chiesa finisce a terra in area nerazzurra tra le proteste di Freuler che lo accusa di simulazione.- Partiti!