È Maurizio Mariani della sezione di Aprilia l'arbitro del match tra Juve e Atalanta al Gewiss Stadium, valido per la 25^ giornata di Serie A. Al suo fianco - in una partita molto importante per entrambe le squadre, a caccia di un piazzamento nella prossima edizione della Champions League - gli assistenti Meli e Imperiale, mentre come quarto uomo è stato scelto Volpi. Al Var Aureliano, insieme a De Meo. Fischio d'inizio alle 20.45. Di seguito, tutti gli episodi arbitrali del match.



Arbitro: Mariani

Assistenti: Meli - Imperiale

IV: Volpi

Var: Aureliano

Avar: De Meo



Segui la moviola in diretta su ilBianconero.com:



56' - Potenziale tocco di braccio di Hateboer nell'area di rigore nerazzurra, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'arbitro non fischia, la valutazione pare corretta.



46' - SI RIPARTE!



45'+1 - FINE PRIMO TEMPO 42' - Quarto giallo del match: questa volta viene punito Vlahovic, per proteste dopo un fallo di mano fischiato dall'arbitro Mariani contro di lui.



38' - Giallo anche per Danilo, colpevole di aver atterrato Boga. Diffidato, il terzino brasiliano salterà il derby contro il Torino.



36' - Ammonito anche Hateboer, autore di un brutto intervento su De Sciglio. Intervento al limite, quello del difensore dell'Atalanta, che ha seriamente rischiato l'espulsione.



35' - Giallo per Djimsiti, ammonito per proteste.



31' - Uscita rischiosissima di Szczesny dalla sua area di rigore, nel tentativo di bloccare un'incursione offensiva dei nerazzurri. Il portiere entra in contatto con Koopmeiners, che finisce a terra. Check al Var, ma è tutto regolare.



1' - INIZIA IL MATCH!