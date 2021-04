Sfida per un posto in Champions League. Questo vuol dire Atalanta-Juventus, che vedrà impegnata la squadra di Pirlo nella tana di Gasperini, al Gewiss Stadium. Arbitro della partita Orsato, con gli assistenti Giallatini-Preti e quarto uomo Sacchi. Al Var ci sarà Fabbri, mentre all’Avar Liberti. Segui su IlBianconero.com gli episodi principali da moviola.



4’ – Muriel protesta per un rigore. L’attaccante colombiano si inserisce in area bianconera, saltando un paio di avversari. De Ligt, poi, va a contrasto assieme a Cuadrado in raddoppio, che di fisico blocca il connazionale. Muriel cade, ma è un regolarissimo spalla contro spalla