Sono state comunicate le designazioni arbitrali della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Un turno di fuoco con tre big match che vedono coinvolte le sei squadre in lotta per gli altri tre posti Champions League. Il designatore Rocchi ha scelto Rapuano per Milan-Lazio, Maresca per Roma-Inter e Doveri per Atalanta-Juventus. In ottica salvezza: Cremonese-Spezia è stata affidata a Mariani mentre Massa è stato designato per Lecce-Verona. Ecco tutte le designazioni.BERTI – COLAROSSIIV: LA PENNAVAR: MARINIAVAR: VALERI