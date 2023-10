“È un ragazzo che mi piace molto”, ha detto, senza farne segreto. “Quando tira è noioso”, ha aggiunto, in tempi non sospetti. Il ruolo del ragazzo è ancora tutto da definire: lo scorso anno in Primavera faceva l’attaccante, Allegri lo vede più da seconda punta ma è probabile che abbia un’evoluzione da mezzala. In questa fase, e nello specifico nel match contro l’Atalanta, è più destinato a fare da vice Chiesa: che è reduce da due partite ravvicinate contro Sassuolo e Lecce e fin qui è stato il vero riferimento offensivo della formazione bianconera. Yildiz, in seconda squadra, ha già firmato la sua prima rete tra i professionisti contro l’Ancona: un match dal quale è uscito dal campo tra gli applausi dei tifosi avversari, dopo una prestazione di ottimo livello.