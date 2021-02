Stasera la Juventus ha scoperto chi sarà l'avversaria nella finale di Coppa Italia: il prossimo 19 maggio i bianconeri sfideranno l'Atalanta che ha vinto 3-1 a Bergamo contro il Napoli dopo lo 0-0 del San Paolo nella gara d'andata. Per la squadra di Gasperini sono state decisive le reti di Zapata e Pessina - doppietta - che hanno mandato i nerazzurri in finale con la Juve, la seconda negli ultimi tre anni per i bergamaschi. E' la prima volta, invece, che Juve e Atalanta si affrontano per un trofeo.