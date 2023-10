talented, brilliant, incredible, amazing, show stopping, spectacular, never the same, totally unique etc etc

pic.twitter.com/4ILEU3jJJz — giulia (@noviaderugge) October 1, 2023

In unache continua a non convincere fino in fondo, Federiconon smette di brillare. Sono diventate virali sui social le immagini di una giocata sopraffina dell'esterno classe 1997, nel match di ieri contro l': stop di petto nei pressi della linea laterale, controllo di destro e tocco di ginocchio per superare Rafa Toloi, che non può fare altro che osservarlo mentre sguscia via. Un talento puro, di cui questa Juve non può fare a meno. Guarda il video qui sotto.