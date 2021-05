Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia in programma domani sera, potrebbe trasformarsi in un’occasione per discutere di mercato. Nel mirino di Paratici, infatti, c’è da tempo Robin Gosens, uno dei terzini a tutta fascia più prolifici sul panorama europeo che la Dea non vende a prezzo di saldo. Servono circa 40 milioni di euro per mettere le mani sul tedesco. Juve e Inter, altra pretendente, avvertite, anche il Leicester, che vorrebbe ripetere un’operazione alla Castagne.