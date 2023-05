Le parole diin conferenza stampa:ATTACCO - "Non ho ancora deciso niente per quanto riguarda l'attacco, è rientrato Kean dopo un mese d'inattività tra infortunio e squalifiche. Stava anche bene, ora riprende la condizione. Milik e Vlahovic stanno bene, manca un mese alla fine della stagione. Chi va in campo o chi entra, sono sempre determinanti. Anche chi gioca mezz'ora poi può essere determinante".