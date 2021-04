Tutto confermato: Cristiano Ronaldo non sarà della partita. Atalanta-Juve parte orfana del giocatore più in vista, ma nella lista di Andrea Pirlo trova ancora posto Felix Correia. Le assenze, dunque, sono quelle preventivate: fuori Bernardeschi, ancora positivo al covid, ma anche Nicolò Fagioli. Il centrocampista sarà aggregato alla formazione Under 23.



Ecco l'elenco ufficiale.



PORTIERI. Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

DIFENSORI. Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

CENTROCAMPISTI. Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski.

ATTACCANTI. Morata, Dybala, Felix Correia.