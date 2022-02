Mentalità da leader, fino alla fine. Non è sfuggito agli occhi più attenti - e tantomeno alla BordoCam di DAZN - il gesto di Dusan Vlahovic dopo il gol di Danilo al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, che ha consentito alla Juve di riacciuffare in extremis un pareggio fondamentale per la corsa Champions. Dopo la calorosa esultanza con i compagni nei pressi della bandierina da cui Paulo Dybala aveva tirato il corner decisivo, il centravanti serbo è corso a centrocampo con il pallone tra le mani, invitando la squadra a ripartire subito per provare a centrare la vittoria. Per il fischio finale, però, era solo questione di istanti. Missione "fallita", ma il gesto di Dusan resta.