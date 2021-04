Cristian Romero salterà la partita di domenica prossima tra Atalanta e Juventus. Il difensore argentino è stato ammonito al 22' della gara contro la Fiorentina per un duro intervento su Vlahovic: diffidato, sarà squalificato per la gara contro i bianconeri. El Cuti salta così quello che sarebbe potuto diventare anche un incrocio di mercato, perché l'ex Genoa è ancora di proprietà della Juventus che dopo averlo preso dai rossoblù l'ha girato in prestito biennale con diritto di riscatto all'Atalanta.