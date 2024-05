Atalanta-Juventus, le parole di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha parlato adopo la sconfitta contro la Juventus: "Avevamo di fronte un avversari forte che si è trovata subito in vantaggio e si è difeso molto bene. Abbiamo condotto a lungo la gara, abbiamo avuto alcune occasioni da gol che potevano ribaltare la partita. Non credo che l'Atalanta abbia fatto una brutta partita.""Siamo dispiaciuti ma non così delusi, abbiamo giocato la nostra gara. E' una sconfitta di misura ma abbiamo obiettivi importanti, mercoledì abbiamo una finale di Europa League. Dispiace perché senza alcuni giocatori perdiamo parecchio"."Muovevamo la palla lentamente, l'assenza di Scamacca per fisicità e presenza è stata pesante. In questo tipo di partite ci avrebbe dato qualcosa in più."Loro una volta in vantaggio si sanno difendere molto bene, non è facile aprire gli spazi a loro."