Poco prima del quarto d'ora del secondo tempo di Atalanta-Juventus, Federico Chiesa si è fermato nell'inseguire una palla in profondità, e ha chiesto di essere sostituito. L'esterno ex Fiorentina ha sentito tirare un muscolo ed è uscito camminando molto lentamente, per far posto a Danilo. Un infortunio a Chiesa, uno degli uomini di maggior rendimento nella Juve in difficoltà di questa stagione, sarebbe una tegola per mister Pirlo. Ma dopo essere uscito, il giocatore bianconero ha tranquillizzato la panchina: sentiva un po' di fastidio da qualche minuto e ha deciso di tirarsi fuori dalla sfida per precauzioni, ma avverte che non è nulla di grave.