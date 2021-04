Concentrazione, determinazione e ambizione. La Juventus, a causa di una concatenazione di eventi, si è trovata a giocarsi non più lo scudetto, ma la qualificazione in Champions League. La sfida contro l’Atalanta ha il sapore di scontro diretto, con i bianconeri chiamati a dare continuità alle vittorie contro Napoli e Genoa. Avversario ostico la Dea, guidata da Gasperini, accostato alla panchina della Juve, e trascinata in fascia da Gosens, obiettivo di mercato della Vecchia Signora.



