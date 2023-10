Non ha brillato, eppure spicca su tutti per un dato. Manuelè il giocatore ad aver completato più passaggi in: 63 in totale, come Marten De Roon dall'altra parte. Bene, almeno in termini di numeri, anche Adrien, che invece è il bianconero che ha vinto più duelli aerei (4 su 6) e ha completato più dribbilng, 3 (come Moise Kean).