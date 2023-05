DaLa Juventus fa visita all'Atalanta in uno scontro importante nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Bianconeri e bergamaschi si affrontano in un turno ricco di scontri diretti affascinanti, che darà ulteriori indicazioni sul futuro della corsa per i primi quattro posto (con lo scudetto conquistato dal Napoli, restano tre pass per la Champions League).Dove vedere la sfida tra Atalanta e Juventus?ATALANTA-JUVE, DOVE VEDERLAAtalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta su Sky. Fischio d'inizio del match domenica 7 maggio 2023 alle ore 12:30.