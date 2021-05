La partita che domani sera alle 21 vedrà impegnata la Juventus contro l'Atalanta, nientemeno che la finale di Coppa Italia, segnerà un record per il calcio nel nostro Paese. Non dal punto di vista strettamente sportivo, ma da quello della copertura mediatica dell'evento, della possibilità di vederlo in ogni minimo dettaglio. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia ci saranno infatti oltre 30 telecamere pronte a riprendere il match da tutte le angolazioni possibili. Qualcosa che non si era mai visto prima in una gara disputata in territorio italiano!