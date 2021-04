A forza di servire assist ai compagni, Juan Cuadrado ci ha preso gusto: in campionato è a quota 7, miglior stagione della sua carriera nei passaggi decisivi. In Europa è al secondo posto nei cinque campionati top e presto rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022. Intanto Andrea Pirlo sta pensando di avanzarlo di qualche metro domenica contro l'Atalanta: lo riporta il Corriere dello Sport, secondo il quale dietro ci sarebbe spazio per Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra, con il colombiano sulla linea dei centrocampisti.