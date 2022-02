Come racconta La Gazzetta dello Sport, al quarto d’ora della ripresa Gasperini ha fatto la mossa giusta, ha detto basta alla vaghezza di Muriel e ha inserito Malinovskyi, il franco tiratore. La partita ha continuato a oscillare, folate di bora da una parte e dall’altra, però Malinovskyi ha spostato qualcosa, anzi molto. Con l’ucraino l’Atalanta è diventata molto pericolosa e la difesa juventina non ha più avuto un riferimento certo come il “comodo” Muriel.