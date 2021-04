1









La Juventus si giocherà lo scontro diretto per la Champions League senza Cristiano Ronaldo. Ad annunciarlo è stato Andrea Pirlo nella conferenza stampa di ieri alla vigilia della gara con l'Atalanta: "Purtroppo non sarà della partita, non è riuscito a recuperare in questi giorni da un problema al flessore. Con lui e con il dottore abbiamo deciso che era troppo rischioso portarlo nella gara di domani". Nulla di grave, fuori per precauzione. Ma intanto CR7 non ci sarà.



SENZA CR7 - Seconda assenza del 2021 per il portoghese, che prima della partita con l'Atalanta aveva saltato quella del 6 marzo con la Lazio (3-1 per la squadra di Pirlo). Più in generale, in questa stagione, considerando tutte le competizioni la Juve ha giocato 6 partite senza Ronaldo in campo, totalizzando appena il 33% delle vittorie. Senza Cristiano la squadra perde il suo top player per eccellenza, raccoglie meno punti (1.5 contro i 2.27 quando c'è lui, come riporta La Gazzetta dello Sport) tira meno (16 tiri effettuati in media quando Cristiano è in campo, 15.15 senza) e segna meno (1.5 gol a partita se non c'è e 2.2 in caso contrario).



QUANDO TORNA - Inoltre, Cristiano viene anche da un tour de force in nazionale con la quale ha giocato 3 partite in 6 giorni tra Azerbaijan, Serbia e Lussemburgo. E se gli avessero dato il gol - buono - annullato nella seconda gara? Magari il ct Santos l'avrebbe risparmiato per l'ultima partita. Così invece Ronaldo è tornato a Torino spremuto e nervoso per quella rete non convalidata, insieme a Pirlo e lo staff medico avevano previsto il turno di riposo nel turno infrasettimanale di mercoledì col Parma, ma alla fine è stato deciso di anticiparlo ad oggi, con la speranza che possa tornare più in forma in vista delle prossime due partite contro i gialloblù e la Fiorentina.