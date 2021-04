Federico Bernardeschi ha appena concluso la prima settimana di isolamento per la positività al Covid. L'ex Fiorentina è l'unico assente per la preparazione della gara con l'Atalanta. A ridosso della gara il giocatore effettuerà il doppio tampone per vedere se si è negativizzando ed eventualmente potrà sperare in una convocazione last minute per la gara di domenica. Recuperato invece Leonardo Bonucci, come lui stesso ha confermato ieri attraverso un post Instagram.