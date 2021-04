Atalanta-Juve con Robin Gosens osservato speciale. I bianconeri oggi lo seguiranno da vicino per valutare se affondare il colpo alla riapertura del mercato. L'esterno tedesco piace molto ad Andrea Pirlo e come riporta Calciomercato.com Paratici sta già pensando a una strategia per mettere in piedi la trattativa con i nerazzurri. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro, l'obiettivo della Juve è quello di inserire qualche contropartita per abbassare la parte cash.