In occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, sulle tribune del Mapei Stadium di Reggio Emilia è presente anche John Elkann, lì vicino al cugino e presidente bianconero Andrea Agnelli. Il numero uno della Ferrari è voluto essere presente in una partita che per la squadra di Pirlo rappresenta una stagione intera: deludente, finora, e che con la vittoria della coppa potrebbe essere 'salvata'. Almeno in parte.