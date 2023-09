Scelte obbligate in attacco. Con l'Atalanta Allegri deve far di conta. E cioè: aveva fuori Milik, ha fuori pure Vlahovic. Dunque senza prime punte di ruolo si presenterà al Gewiss con Kean e Chiesa. Altro non ce n'è, le alternative sono il giovane Yildiz (2005) e Mancini (2004). Toccherà stringere i denti, o magari avvicinare alla porta Fabio Miretti. Che dovrebbe partire titolare, preferito a Fagioli nonostante l'ottima prestazione con il Lecce.



Allegri è sembrato difenderlo in quella circostanza e ha provato a spiegare l'eventuale scelta in conferenza stampa. A tal proposito: sentito la risposta a Giuntoli? "Molto gentile e carino", dice Max. Che su prestazione e "punta di diamante" ha idee completamente opposte.



