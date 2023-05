Come racconta Gazzetta, Allegri ritrova il pupillo. Il centrocampista francese, tenuto a riposo contro il Lecce, si presenterà a Bergamo tirato a lucido. Le progressioni del Duca, fin qui protagonista di una stagione da record (11 gol e 4 assist), saranno una delle armi in più della Signora. Rabiot riprenderà il posto in mediana accanto a Locatelli (Paredes è squalificato) e Fagioli, con Cuadrado sulla fascia destra e Iling a sinistra. Quest’ultimo ha rinunciato al Mondiale Under 20 con l’Inghilterra.