Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa:



REAZIONE AL PARI - "Cambi tardivi? La squadra stava facendo bene, abbiamo preso gol su una palla dove potevamo fare bene noi. Loro hanno fatto un gol meraviglioso, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno, anzi pieno: giocare con l'Atalanta non è semplice, un buon punto, siamo davanti con una partita in più. Bisogna fare un percorso, serve un tot di punti per arrivare tra le prime quattro. Alla fine quella di Bergamo era più persa che vinta, questo però non ci deve accontentare, bisogna essere arrabbiati. Il pari con l'Atalanta diventa un risultato buono, ottimo - ottimo! - se domani riusciamo a vincere il derby. La cosa strana del calcio è che quando fai un pareggio sembra che tu abbia perso i punti, ma l'obiettivo alla fine è un punto lì o altrove, ma è sommare tutti i punti della stagione.