Una finale per... 150. L'ultimo appuntamento della Coppa Italia, la finale tra Atalanta e Juventus in programma per il prossimo mercoledì 19 maggio alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, potrebbero avere degli ospiti speciali: 150 sindaci dei comuni della bergamasca. E' quanto riporta calciomercato.com, che spiega anche come il sindaco di Bergamo Giorgio Gori abbia già intimato i tifosi di non muoversi dalle proprie case la notte del 19 maggio in caso di vittoria. Feste e caroselli saranno quindi rimandati alla mattina successiva.