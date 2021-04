10







di Nicolò Vallone

Gewiss Stadium di Bergamo, 31^ giornata di Serie A, Atalanta-Juventus finisce 1-0, decide Ruslan Malinovskyi. Se la Juve subisce gol solo a 5 minuti dalla fine è grazie a un lavoro superlativo di gran parte del pacchetto arretrato. Ma quando si tratta di tramutare i pochi pericoli corsi in pericoli da far correre agli avversari, al di là di qualche iniziativa sulle corsie non riesce a trovare nessuno spazio. Il centrocampo, contro un avversario che alza i ritmi in maniera infernale come la squadra di Gasperini, si rivela inadeguato a servire le punte come necessitano.



Questi i voti dei giocatori bianconeri: