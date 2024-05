Arrivano brutte notizie per l'Atalanta. Al minuto 17 della sfida contro il Marsiglia (andata delle semifinali di Europa League), Kolasinac è stato costretto ad uscire per un infortunio. In particolare, il difensore ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. Al suo posto è entrato Pasalic. Da capire l'entità dell'infortunio e se riuscirà a recuperare per la finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma iil 15 maggio.