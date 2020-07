Tegola dell’ultimo momento in casa Atalanta: problema muscolare per Gosens, al suo posto ci sarà Castagne. Assenza pesante per la squadra di Gasperini, infatti il terzino sinistro tedesco rappresenta una spinta importante per la manovra orobica, dall’alto dei suoi 9 gol in campionato. Tra l’altro, sarebbe stato anche un osservato speciale di Fabio Paratici, che ha già iscritto il suo nome nella lista degli obiettivi.