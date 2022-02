Atalanta in silenzio stampa dopo la sconfitta di oggi contro la Fiorentina. Il club bergamasco ha deciso di non presentarsi ai microfoni dei giornalisti in segno di protesta dopo il gol annullato a Malinovskyi, ma sul sito ufficiale la polemica è lampante. La Dea infatti, attraverso il proprio portale, ha postato in apertura un fermo immagine che mostra la posizione del giocatore ucraino (che però non è quello che ha reso vana l'azione: è bene ricordare che il fuorigioco è di Hateboer), evidenziato assieme all'autore del passaggio. La didascalia, lapidaria, è "Giudicate voi....".