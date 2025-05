Atalanta in emergenza: Lookman rischia di saltare la Roma

Getty Images

Alla vigilia della sfida decisiva contro la Roma, l’Atalanta si trova a fare i conti con diversi grattacapi legati agli infortuni. In particolare, preoccupano le condizioni di Ademola Lookman: l’attaccante nigeriano ha saltato l’allenamento di venerdì per un’infiammazione al tendine d’Achille destro e anche nella giornata di ieri ha proseguito con un lavoro differenziato, senza unirsi al gruppo.Gian Piero Gasperini, già privo dello squalificato Isak Hien e dell’infortunato Juan Cuadrado, rischia di dover rinunciare anche al numero 11, pedina fondamentale nello scacchiere offensivo della Dea. Il recupero sarà valutato fino all’ultimo nella giornata di domenica, ma l’ottimismo resta cauto.

In caso di assenza, le soluzioni per completare il tridente con De Ketelaere e Retegui potrebbero essere Brescianini o Pasalic, anche se il croato potrebbe essere arretrato in mediana qualora De Roon venisse spostato in difesa.