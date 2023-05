L'Atalanta ha terminato la sua seduta odierna di allenamento, intenta a preparare quella che sarà la sfida di domenica contro la Juventus. Di seguito il report ufficiale del club bergamasco.'Squadra subito al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la partita di domenica con la Juventus al Gewiss Stadium per la 34ª giornata della Serie A TIM 2022-2023. Seduta di scarico/defaticante per i nerazzurri dopo il successo con lo Spezia di ieri sera.Domani, venerdì 5 maggio, è in programma una seduta al mattino a porte chiuse al Centro Bortolotti'.