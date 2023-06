Come racconta Calciomercato.com,chiede garanzie all’altezza: nella prossima stagione l’Atalanta sarà di nuovo in Europa (da capire se in Conference o Europa League), e la rosa dovrà tornare ad essere più ampia in ottica turnover. Garanzie ne sono arrivate, le premesse per nuovo incontro previsto per i prossimi giorni sono positive: se tutti i tasselli andranno al loro posto, l’ex Juve prolungherà anche il suo contratto di un altro anno (attualmente è in scadenza nel 2024). Il tutto per buona pace di Juric, Palladino e Seoane, tra i candidati sulla carta a sostituire lo stesso Gasperini.