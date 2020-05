1









Intervistato da Radio Dea l'ex difensore dell'Atalanta Andrea Masiello, da gennaio tornato al Genoa, ha dato un consiglio per gli acquisti alla dirigenza orobica, conoscendo molto bene l'ambiente nerazzurro: "Per come gioca l'Atalanta Romero è l'ideale perché è forte fisicamente e difficilmente gli vai via. È un po' irruento, ma verrà fuori e sarà il futuro di qualche squadra". L'argentino tornerà in bianconero a fine stagione dopo il prestito al Genoa, ma la Juve potrebbe anche pensare di inserirlo in qualche scambio di mercato.