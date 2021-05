"La delusione è tanta, troppa, i sostenitori nerazzurri dopo 15 mesi terribili lontani dal campo, tra sirene, campane a morto, gare in tv e troppi cari da ricordare, piombano nell’ultimissima ora di un 19 così atteso sotto il peso più grande da portare. Una Coppa di oltre 8 kg, nelle mani dei giocatori sbagliati: “Questa Coppa ce la meritavamo dopo la grande cavalcata in campionato, il possesso palla e il gioco del primo tempo ne erano un esempio, loro hanno fatto solo due tiri in porta, CR7 non si è visto”, il commento amaro dei tifosi fuori dallo stadio a Reggio Emilia, che tirano però, con sportività, un po’ le orecchie ai loro, “Nel primo tempo dovevamo chiuderla, poi Muriel e Ilicic potevano fare molto di più”. Ma dietro le lacrime si intravede un lampo di rabbia, lo spettro di quel 15 maggio 2019, di quel mani di Bastos e di quella Coppa che ora sembra stregata: “Adesso con il Milan manderemo la Primavera, la Juve non si merita la Champions”, il grido polemico e a caldo di alcuni atalantini ancora troppo arrabbiati". Lo riporta calciomercato.com.